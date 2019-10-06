MAÇ SONUCU l Gaziantep Futbol Kulübü 1 - 2 Medipol Başakşehir l ÖZET

Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep Futbol ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 13. ve 71. dakikalarda Edin Visca'nın asistinde golcü oyuncu Enzo Crivelli'den geldi. Gaziantep'in tek sayısını ise 24. dakikada Twumasi kaydetti. Öte yandan Gaziantep'te Güray Vural, VAR incelemesi sonrasında 18. dakikada rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fransız oyuncu Crivelli, bu maçla birlikte ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Bu sonucun ardından Başakşehir üst üste 2. galibiyetini aldı ve 11 puana yükseldi. Gaziantep Futbol ise Fenerbahçe'nin ardından 2. mağlubiyetini yaşadı ve 11 puanda kaldı.



Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir evinde Göztepe ile karşılaşacakken, Gaziantep ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında topu süratle ceza sahasına taşıyan Visca kale önündeki Crivelli'yi gördü, Topun gelişine dokunan Crivelli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1



18'inci dakikada Başakşehir'de Azubuike, Güray Vural'ın yaptığı hareketin ardından yerde kaldı. Maçın hakemi, VAR kontrolünün ardından Güray'a doğrudan kırmızı kart göstererek oyundan attı.



24'üncü dakikada Başakşehir'de Skrtel'in geri pasında kaleci Mert Günok topu ayağından çıkarmakta geç kalınca araya Twumasi girdi ve topu ağlara gönderdi:1-1



55'inci dakikada orta alandan gelişen konuk takım atağında İrfan Can'ın pasında Visca topu Crivelli'ye çıkardı. Fransız futbolcunun yakın mesafeden sert şutu üstten auta gitti.



60'ıncı dakikada ev sahibi takım sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Twumasi'nin içeriye gönderdiği topa Djilobodji'nin kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.



71'inci dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Visca topu kale önündeki Crivelli'yi çıkardı, Crivelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2



83'üncü dakikada Başakşehir'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Epureanu kafayı vurdu, direğe çarpıp oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.