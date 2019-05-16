Cüneyt Çakır'ın karnesi
Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanacak Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının hakemi olan Cüneyt Çakır bu sezon 23 maçta görev alarak en çok düdük çalan hakem oldu.
Çakır, bu sezon UEFA tarafından da üst düzey maçlarda da görev alırken Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 89 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterdi. 4 kez de penaltı kararı veren Çakır 1 kez de çift sarıdan kırımızı kartını çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın 3 maçını yönetirken sarı-kırmızılı takım 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Çakır, Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor' 1-0 yendiği, Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile de 1-1'lik skorla berabere kaldığı maçlarda düdük çaldı.
Çakır'ın yönettiği 4 maça çıkan turuncu lacivertli takımın ise 2 galibiyet mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Başakşehir'in Atiker Konyaspor ve Ankaragücü'nü 1-0'lık skorlarla mağlup ettiği, Beşiktaş'a 2-1'lik skorla yenildiği ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1'lik skorla puanları paylaştığı mücadeleyi yönetti.
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