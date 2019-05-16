17 Mayıs 2019, Cuma

SPOR TOTO SÜPER LİG

Cüneyt Çakır'ın karnesi

Cüneyt Çakır'ın karnesi
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 16.05.2019

'in 33'üncü haftasında oynanacak - maçının hakemi olan bu sezon 23 maçta görev alarak en çok düdük çalan hakem oldu.

Çakır, bu sezon tarafından da üst düzey maçlarda da görev alırken Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 89 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterdi. 4 kez de penaltı kararı veren Çakır 1 kez de çift sarıdan kırımızı kartını çıkardı.

'de bu sezon 'ın 3 maçını yönetirken sarı-kırmızılı takım 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Çakır, Galatasaray'ın deplasmanda ' 1-0 yendiği, 'a 1-0 mağlup olduğu ve ile de 1-1'lik skorla berabere kaldığı maçlarda düdük çaldı.

Çakır'ın yönettiği 4 maça çıkan turuncu lacivertli takımın ise 2 galibiyet mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Başakşehir'in ve Ankaragücü'nü 1-0'lık skorlarla mağlup ettiği, Beşiktaş'a 2-1'lik skorla yenildiği ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1'lik skorla puanları paylaştığı mücadeleyi yönetti.

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