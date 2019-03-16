16 Mart 2019, Cumartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

Hikmet Karaman eşitlik, Abdullah Avcı fark peşinde

Karaman eşitlik, Avcı fark peşinde
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 16.03.2019

ile arasında yarın oynanacak mücadelede öncesinde iki takımın tecrübeli teknik adamları ligde 10. randevularına çıkacak. Söz konusu maçlarda Avcı'nın, Karaman'a karşı 3-2'lik üstünlüğü bulunuyor. Kritik mücadelede eşitliği yakalamak, ise meslektaşı karşında farkı açmak için ter dökecek.

Spor Toto 'in 26. haftasında , yarın deplasmanda İstikbal Mobilya ile karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi yönetecek. 57 puanla zirvede bulunan Başakşehir, bu zorlu müsabakayı da kayıpsız geçmenin planlarını yaparken, Kayserispor ise taraftarı önünde özellikle ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışı sürdürmek ve üç puan almak istiyor.

Karaman farkı kapatmak istiyor

Söz konusu karşılaşma teknik adamlar için de ayrı bir önem arz ediyor. Avcı ile Karaman, Süper Lig'de daha önce 9 defa karşı karşıya geldi. Bu maçların 3'ünde , 2'sinde ise gülen taraf oldu. 4 müsabakada da eşitlik bozulmadı. Yarınki mücadelede ise Kayserispor Teknik Direktörü Karaman, 55 yaşındaki Avcı karşısında kazanarak galibiyet sayılarını eşitlemek istiyor. Başakşehir'in tecrübeli çalıştırıcısı ise hem şampiyonluk için avantajını devam ettirmek hem de sarı-kırmızılıların hocası ile arasındaki galibiyet farkını arttırmanın hesaplarını yapıyor.

Abdullah Avcı ile Hikmet Karaman'ın karşılaştığı maçlar şöyle:

: 3 - M.Başakşehir: 3 (2016-2017)
M.Başakşehir: 2 - Ç.Rrizespor: 1 (2016-2017)
M.Başakşehir: 1 - Ç.Rizespor: 0 (2015-2016)
Ç.Rizespor: 2 - M.Başakşehir: 1 (2015-2016)
M.Başakşehir: 3 Ç.Rizespor: 1 (2014-2015)
M.Başakşehir: 0 - Manisaspor: 0 (2010-2011)
Manisaspor: 1 - M.Başakşehir: 0 (2010-2011)
Ankaragücü: 2 - M.Başakşehir: 2 (2009-2010)
Ankaraspor: 1 - M.Başakşehir: 1 (2007-2008)

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