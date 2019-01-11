11 Ocak 2019, Cuma

SPOR TOTO SÜPER LİG

Süper Lig’de ikinci yarının ilk üç haftalık program açıklandı

İkinci yarının ilk üç haftalık programı açıklandı
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 Giriş Tarihi: 11.01.2019

’de ilk devre geride kalırken, ikinci devrede oynanacak olan 18, 19 ve 20. haftanın maç programları belli oldu.

'de ilk devre geçilirken, ikinci yarının ilk 3 haftalık maç programı belli oldu. 'ndan yapılan açıklamada

18, 19 ve 20. haftalarda oynanacak müsabakaların programı şu şekilde:

18. Hafta
18 Ocak Cuma
20.30 Akhisarspor -

19 Ocak Cumartesi
13.30 Evkur -
16.00 -
19.00 - MKE Ankaragücü

20 Ocak Pazar
13.30 BŞB Erzurumspor -
16.00 -
19.00 -

21 Ocak Pazartesi
20.00 -
20.00 -

19. Hafta
25 Ocak Cuma
20.30 Beşiktaş - BŞB Erzurumspor

26 Ocak Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor
16.00 Kayserispor - Bursaspor
19.00 Göztepe - Galatasaray

27 Ocak Pazar
16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor
19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor

28 Ocak Pazartesi
20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor

20. hafta
1 Şubat Cuma
20.00 Fenerbahçe - Göztepe

2 Şubat Cumartesi
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor
16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor
16.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

3 Şubat Pazar
13.30 BŞB Erzurumspor - Çaykur Rizespor
16.00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş

4 Şubat Pazartesi
20.00 Bursaspor- Atiker Konyaspor

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
Süper Ligde 3 haftalık program açıklandı Süper Lig'de 3 haftalık program açıklandı
Sabri Sarıoğlu Süper Lige geri dönüyor Sabri Sarıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor
İşte Süper Ligin en değerli 20 futbolcusu! İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör