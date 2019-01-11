Süper Lig’de ikinci yarının ilk üç haftalık program açıklandı
Spor Toto Süper Lig’de ilk devre geride kalırken, ikinci devrede oynanacak olan 18, 19 ve 20. haftanın maç programları belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de ilk devre geçilirken, ikinci yarının ilk 3 haftalık maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada
18, 19 ve 20. haftalarda oynanacak müsabakaların programı şu şekilde:
18. Hafta
18 Ocak Cuma
20.30 Akhisarspor - Beşiktaş
19 Ocak Cumartesi
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe
16.00 Antalyaspor - Kayserispor
19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü
20 Ocak Pazar
13.30 BŞB Erzurumspor - Atiker Konyaspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor
19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir
21 Ocak Pazartesi
20.00 Bursaspor - Fenerbahçe
20.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
19. Hafta
25 Ocak Cuma
20.30 Beşiktaş - BŞB Erzurumspor
26 Ocak Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor
16.00 Kayserispor - Bursaspor
19.00 Göztepe - Galatasaray
27 Ocak Pazar
16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor
19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor
28 Ocak Pazartesi
20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor
20. hafta
1 Şubat Cuma
20.00 Fenerbahçe - Göztepe
2 Şubat Cumartesi
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor
16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor
16.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
3 Şubat Pazar
13.30 BŞB Erzurumspor - Çaykur Rizespor
16.00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş
4 Şubat Pazartesi
20.00 Bursaspor- Atiker Konyaspor
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