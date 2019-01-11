Süper Lig’de ikinci yarının ilk üç haftalık program açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de ilk devre geride kalırken, ikinci devrede oynanacak olan 18, 19 ve 20. haftanın maç programları belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de ilk devre geçilirken, ikinci yarının ilk 3 haftalık maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada

18, 19 ve 20. haftalarda oynanacak müsabakaların programı şu şekilde:



18. Hafta

18 Ocak Cuma

20.30 Akhisarspor - Beşiktaş



19 Ocak Cumartesi

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe

16.00 Antalyaspor - Kayserispor

19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü



20 Ocak Pazar

13.30 BŞB Erzurumspor - Atiker Konyaspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor

19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir



21 Ocak Pazartesi

20.00 Bursaspor - Fenerbahçe

20.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor



19. Hafta

25 Ocak Cuma

20.30 Beşiktaş - BŞB Erzurumspor



26 Ocak Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor

16.00 Kayserispor - Bursaspor

19.00 Göztepe - Galatasaray



27 Ocak Pazar

16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor

19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor



28 Ocak Pazartesi

20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor



20. hafta

1 Şubat Cuma

20.00 Fenerbahçe - Göztepe



2 Şubat Cumartesi

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor

16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor

16.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray



3 Şubat Pazar

13.30 BŞB Erzurumspor - Çaykur Rizespor

16.00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş



4 Şubat Pazartesi

20.00 Bursaspor- Atiker Konyaspor