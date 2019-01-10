İkinci yarının açılış maçında Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma 18 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.



18'inci haftada zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede ise Trabzonspor kendi sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 20 Ocak Pazar günü oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.



Program şu şekilde:



18'İNCİ HAFTA



- 18 Ocak Cuma

20.30 Akhisarspor - Beşiktaş



- 19 Ocak Cuma

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe

16.00 Antalyaspor - Kayserispor

19.00 Galatasaray, MKE Ankaragücü



- 20 Ocak Pazar

13.30 BB Erzurumspor - Atiker Konyaspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor

19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir



- 21 Ocak Pazartesi

20.00 Bursaspor - Fenerbahçe

20.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor



19'UNCU HAFTA



- 25 Ocak Cuma

20.30 Beşiktaş - BB Erzurumspor



- 26 Ocak Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor

16.00 Kayserispor - Bursaspor

19.00 Göztepe - Galatasaray



- 27 Ocak Pazar

16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor

19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor



- 28 Ocak Pazartesi

20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor



20'NCİ HAFTA



- 1 Şubat Cuma

20.30 Fenerbahçe - Göztepe



- 2 Şubat Cumartesi

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor

16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor

16.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray



- 3 Şubat Pazar

13.30 BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor

16.00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş



- 4 Şubat Pazartesi

20.00 Bursaspor - Atiker Konyaspor

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