Süper Ligde namağlup kalmadı

19 Eylül 2018, Çarşamba
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Süper Lig'de namağlup kalmadı
Giriş Tarihi: 17.09.2018
Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta geride kaldı. 18 takımın bulunduğu ligde yenilgisiz takım kalmadı.
Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta sonrasında Kasımpaşa, Konyaspor ve Kayserispor, ligin yenilgisiz takımları olarak görülüyordu. Ancak ligin 5. haftasında oynanan müsabakalar neticesinde namağlup takım kalmadı. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Galatasaray'a 4-1 yenilerek bu unvanını yitirdi. İkinci yenilgisiz takımın maçında Kayserispor da, deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup olarak bu unvanını yitirdi. Son olarak da sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden ve 1-0 yenilen Konyaspor yenilmezlik unvanını koruyamayan bir başka takım oldu. Böylece Spor Toto Süper Lig'in 5. haftası sonunda yenilgisiz takım kalmadı.
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