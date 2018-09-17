    19 Eylül 2018, Çarşamba

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Süper Lig'de namağlup kalmadı

    Süper Ligde namağlup kalmadı
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Giriş Tarihi: 17.09.2018

    'de 5. hafta geride kaldı. 18 takımın bulunduğu ligde yenilgisiz takım kalmadı.

    'de 4. hafta sonrasında Kasımpaşa, Konyaspor ve Kayserispor, ligin yenilgisiz takımları olarak görülüyordu. Ancak ligin 5. haftasında oynanan müsabakalar neticesinde namağlup takım kalmadı. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Galatasaray'a 4-1 yenilerek bu unvanını yitirdi. İkinci yenilgisiz takımın maçında Kayserispor da, deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup olarak bu unvanını yitirdi. Son olarak da sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden ve 1-0 yenilen Konyaspor yenilmezlik unvanını koruyamayan bir başka takım oldu. Böylece Spor Toto Süper Lig'in 5. haftası sonunda yenilgisiz takım kalmadı.
    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
    Süper Ligde haftanın 11i belli oldu! Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu!
    Spor Toto Süper Ligde görünüm Spor Toto Süper Lig'de görünüm
    Süper Ligde tek yabancı Cocu Süper Lig'de tek yabancı Cocu
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör