04 Mayıs 2018, Cuma
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Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile Kayserispor arasında Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan maçın, Pazartesi günü saat 20.00'ye alındığını açıkladı.
Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta?
Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018
Beşiktaş - Kayserispor maçının gününün değiştiği açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile Kayserispor arasında Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan maçın, Pazartesi günü saat 20.00'ye alındığını açıkladı.
TFF'nin web sitesinde yer alan değişikliğin ardından Pazartesi günü aynı saatte iki maç birden oynanacak.
Öte yandan Kayserispor, maçın Pazartesi gününe alınması halinde uçaklarda yer olmadığı için maçı oynayamayabileceklerini duyurmuştu.
TFF daha önceden kupada finale kalamayan takımın maçını Pazartesi gününe alacağını bildirmişti.
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