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    04 Mayıs 2018, Cuma

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    Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta?

    Beşiktaşın maç tarihi değişti!
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018

    - maçının gününün değiştiği açıklandı.

    , ile arasında Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan maçın, Pazartesi günü saat 20.00'ye alındığını açıkladı.

    'nin web sitesinde yer alan değişikliğin ardından Pazartesi günü aynı saatte iki maç birden oynanacak.

    Öte yandan Kayserispor, maçın Pazartesi gününe alınması halinde uçaklarda yer olmadığı için maçı oynayamayabileceklerini duyurmuştu.

    TFF daha önceden kupada finale kalamayan takımın maçını Pazartesi gününe alacağını bildirmişti.

    Kayserispor Beşiktaş maçına çıkamayabilir

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