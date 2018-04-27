27 Nisan 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Göztepe, evinde Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etti
Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında Göztepe, evinde ağırladığı Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etti
Göztepe'nin gollerini 11. ve 45. dakikalarda Alex Ngando, 64. ve 77. dakikalarda Nabil Ghilas ve 80. dakikada Demba Ba kaydetti.
Ayrıntılar birazdan...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ