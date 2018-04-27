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    27 Nisan 2018, Cuma

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Göztepe, evinde Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etti

    Göztepe evinde farklı
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında Göztepe, evinde ağırladığı Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etti

    Göztepe'nin gollerini 11. ve 45. dakikalarda Alex Ngando, 64. ve 77. dakikalarda Nabil Ghilas ve 80. dakikada Demba Ba kaydetti.

    Ayrıntılar birazdan...

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