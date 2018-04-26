Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde atılan o suyun faturası ağır oldu!

Galatasaray-Fenerbahçe arasında 22 Ekim 2017’de günü oynanan derbide yardımcı hakem Tarık Ongun'a yabancı cisim atıp yaralanmasına sebep olan taraftar L.M.Y.’nin cezası belli oldu. L.M.Y. isimli şüpheliye 3 bin lira para cezası ve 1,5 yıl seyirden yasaklanma cezası verildi.

Süper Lig'de 22 Ekim 2017'de Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan derbide Galatasaraylı futbolcu ve taraftarların penaltı beklediği pozisyonda hakem Cüneyt Çakır'ın kararı, 'Devam' olmuştu. Bu kararın ardından çılgına dönen Galatasaraylı taraftarlar, yardımcı hakem Tarık Ongun'un üzerine yabancı cisimler atmıştı. Yabancı cisimlerden biri kafasına isabet eden Ongun yerde kalırken oyun bir süre durmuştu. Mücadele, verilen kısa aranın ardından kaldığı yerden devam etmiş, Ongun da oyuna geri dönmüştü.

Yaşanan olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde L.M.Y gözaltına alınmış, ifadesi ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Hakkında 'Kamu görevlisini kasten yaralama' suçu kapsamında kamu davası açılan L.M.Y. İstanbul Adliyesi'nde yargılanıyordu.









3 BİN LİRA CEZA

L.M.Y. hakkında İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonuçlandı. Mahkeme, yargılama sonucu şüphelinin 3 bin lira para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Söz konusu karar temyiz edilmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi'nce de incelendi. Daire kararı yerinde bularak onadı.

Kararın kesinleşmesi ardından şüpheli L.M.Y.'nin 1 yıl süreyle seyirden yasaklanması da kesinleşti. L.M.Y., toplamda 1.5 yıl süreyle seyirden yasaklanmış olacak. (Sabah)