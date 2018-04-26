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    26 Nisan 2018, Perşembe

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

    Dev derbinin hakemi açıklandı
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

    Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yarın Göztepe ile Kardemir Karabükspor arasında oynanacak maçla başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin de oynanacağı 31. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova)

    28 Nisan Cumartesi:

    13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

    16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

    19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    29 Nisan Pazar:

    13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya)

    16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)

    19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

    30 Nisan Pazartesi:

    20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

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