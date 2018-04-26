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    26 Nisan 2018, Perşembe

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Fatih Terim: 6 - Şenol Güneş: 1

    Fatih Terim: 6 - Şenol Güneş: 1
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    Süper Lig’de bu hafta oynanacak - sinde iki takımın teknik adamları 14. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda Terim’in Güneş'e karşı 6’ya 1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

    'in 31. haftasında , pazar günü saat 19.00'da 'ı ağırlayacak. Şampiyonluk yolunda önemli bir müsabakaya çıkacak iki takımda teknik direktörler deneyimleri ile ön plana çıkacak. de de Türk futbolunda önemli başarılara imza atmış bulunuyor.

    İlk maç 1988'de
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ilk defa 18 Aralık 1988 yılında bir Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. O dönemde Terim 'nün, Güneş de 'un başındaydı. O müsabakayı Şenol Güneş'in öğrencileri 2-0 kazanmıştı. Bu maçtan sonra Şenol Güneş'in takımları, Fatih Terim'in takımlarını yenme başarısı gösteremedi.

    Terim ve Güneş'in 14. randevusu
    Fatih Terim ile Şenol Güneş, çeşitli takımların başında 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Terim'in öğrencileri 6 kez sahadan galip ayrılırken, Güneş'in takımları 1 kez kazanmayı başardı. İkili arasında oynanan karşılaşmalarda 6 kez de beraberlik çıktı. Bu müsabakalarda Fatim Terim'in takımları 16 kez rakip fileleri havalandırırken, Şenol Güneş'in öğrencileri 8 gol atabildi. İki teknik adam arasında 2012 yılında oynanan son maçta Galatasaray ile Trabzonspor golsüz berabere kaldı.
    Fatih Terim ile Şenol Güneş arasında oynanan maçlar şöyle:

    23.12.2012 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)
    02.05.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş)
    28.04.2012 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 4 (Fatih Terim)
    25.03.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 1 (Şenol Güneş)
    11.12.2011 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 3 (Fatih Terim)
    21.11.1998 (Şenol Güneş) : 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)
    22.02.1998 (Şenol Güneş) : 1 - Galatasaray: 3 (Fatih Terim)
    14.09.1997 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Antalyaspor: 1 (Şenol Güneş)
    25.01.1997 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)
    17.08.1996 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş)
    14.07.1996 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)
    04.06.1989 (Fatih Terim) MKE Ankaragücü: 2 - Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş)
    18.12.1988 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0 (Fatih Terim)

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