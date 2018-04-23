Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Haftaya 60 puanla lider giren Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve zirvedeki yerini korudu.

Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Beşiktaş ile Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, 62'şer puanla Galatasaray'ın arkasında yer aldı.

Fenerbahçe ise haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u 4-1 yenip, 60 puanla 4. sırada zirve takibine devam etti.

SONUÇLAR

Ligde 30. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle oldu:

Medipol Başakşehir-Kayserispor: 3-1

Gençlerbirliği-Osmanlıspor: 0-3

Kardemir Karabükspor-Bursaspor: 1-4

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 0-2

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 2-3

Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: 2-0

Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe: 1-1

Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1

Fenerbahçe-Antalyaspor: 4-1

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 30. hafta müsabakaları sonrası oluşan puan durumu şu şekilde: