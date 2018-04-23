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    23 Nisan 2018, Pazartesi

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    İşte Spor Toto Süper Lig'deki son durum

    İşte Süper Ligdeki son durum
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    'de 30. hafta geride kalırken şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor.

    'de 30. hafta maçları tamamlanırken, liderliğini sürdürdü.

    Haftaya 60 puanla lider giren Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve zirvedeki yerini korudu.

    Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen ile Kayserispor'u 3-1 mağlup eden , 62'şer puanla Galatasaray'ın arkasında yer aldı.

    ise haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u 4-1 yenip, 60 puanla 4. sırada zirve takibine devam etti.

    SONUÇLAR

    Ligde 30. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle oldu:

    Medipol Başakşehir-Kayserispor: 3-1

    Gençlerbirliği-Osmanlıspor: 0-3

    Kardemir Karabükspor-Bursaspor: 1-4

    Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 0-2

    Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 2-3

    Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: 2-0

    Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe: 1-1

    Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1

    Fenerbahçe-Antalyaspor: 4-1

    PUAN DURUMU

    Süper Lig'de 30. hafta müsabakaları sonrası oluşan puan durumu şu şekilde:

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