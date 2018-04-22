Konya evinde Paşaya geçit vermedi

Konya evinde Paşa'ya geçit vermedi
Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5'inci dakikada Volkan Şen'in kullandığı korner atışında cezası sahasında topu önünde bulan Ali Turan'ın şutunda top üstten auta çıktı.
11'inci dakikada sol kanattan savunma oyuncuları çalımlayıp ceza sahasına giren Volkan Şen'in pasında ceza sahası yayında bulunan Eto'o'nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
15'inci dakikada sol kanatta Ferhat'ın pasıyla topu önünde bulan Volkan Şen'in, ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
37'inci dakikada orta sahadan aldığı topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Trezeguet'nin vuruşunda kaleci Serkan, topa sahip oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
75'inci dakikada Fofana'nın pasında topla buluşan Mehdi'nin ceza sahası çizgisinden şutunda kaleci Eray, topu kornere çeldi.
83'üncü dakikada Eduok'un ceza sahasının sol çaprazından ortasında Murillo, arka direkten kafayla topu Popov'a indirdi. Popov'un şutunda top üstten auta çıktı.
86'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vedat'ın pasında topu önünde bulunan Jahovic, kaleci Eray ile karşı karşıya kaldı. Eray'ı, çalımlayan Jahovic'in boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak, fileleri havalandırdı: 2-0.
Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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