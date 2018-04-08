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    08 Nisan 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Kasımpaşa, Bursaspor'u tek golle geçti

    Kasımpaşa, Bursasporu tek golle geçti
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    , 'u deplasmanda Trezeguet'nin golüyle 1-0 mağlup etti

    Spor Toto 28. hafta mücadelesinde ile karşılaştı.

    Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta Mete Kalkavan düdük çaldı.

    Karşılıklı ataklarla geçilen maçın tek golü 31. dakikada Kasımpaşa'dan Trezeguet ile geldi. Mısırlı futbolcu bu golle ligdeki gol sayısını 13'e yükseltti.

    Bu sonuçla beraber Kasımpaşa puanını 37'ye yükseltti ve 10. sıradaki yerini korudu. Bursaspor ise 33 puanla 13. sırada kaldı.

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