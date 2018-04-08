Kasımpaşa, Bursasporu tek golle geçti

Kasımpaşa, Bursaspor'u deplasmanda Trezeguet'nin golüyle 1-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig 28. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Kasımpaşa karşılaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta Mete Kalkavan düdük çaldı.

Karşılıklı ataklarla geçilen maçın tek golü 31. dakikada Kasımpaşa'dan Trezeguet ile geldi. Mısırlı futbolcu bu golle ligdeki gol sayısını 13'e yükseltti.

Bu sonuçla beraber Kasımpaşa puanını 37'ye yükseltti ve 10. sıradaki yerini korudu. Bursaspor ise 33 puanla 13. sırada kaldı.