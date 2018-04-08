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    08 Nisan 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Alanya nefes aldı

    Alanya, Akhisarı 3-1lik skorla devirdi
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    Spor Toto Süper Lig 28. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

    Ligin düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Alanyaspor ile Süper Lig'de oynadığı son üç maçında da galibiyet göremeyen Akhisarspor kozlarını Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda paylaştı.

    Saat 16.00'da başlayan ve Halis Özkahya'nın düdük çaldığı karşılaşmada ev sahibi Alanyaspor'a 3 puanı getiren golleri 24. ve 90+4. dakikalarda Emre Akbaba ve 44. dakikada Junior Fernandes kaydetti; Akhisarspor'un tek golü ise 90+2. dakikada Muğdat Çelik'ten geldi.

    Alanyaspor bu galibiyetin ardından 31 puana ulaşarak ligin 14. sırasına yükselirken 11. sıradaki Akhisarspor 34 puanda kaldı.

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