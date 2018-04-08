Gençlerbirliği ile Galatasaray 94. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği ile ligde 94. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 52’ye 21 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 27 haftada bir maçı eksik olan sarı-kırmızılılar, 57 puanla M. Başakşehir'in ardından ikinci sırada bulunuyor. Başkent ekibi ise 27 puanla 16. sırada. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 5-1 kazanmıştı.Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 93. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 21 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 20 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı son karşılaşmalarda yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar, Ankara deplasmanda son 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Aslan, en son 2010 yılında mağlup olmuştu. İki takım arasında geçen sonra Ankara'da oynanan maç 1-1 berabere sona ermişti.Süper Lig'de son 5 maçta 9 atan Galatasaray'ın gol makinesi Bafetimbi Gomis, gözünü başka bir rekora dikti. Ligde toplam 26 golü bulan Gomis, Süper Lig'de 2010- 2011 sezonunda 28 gol atarak bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olan Brezilyalı futbolcu Alex de Souza'yı geçmek istiyor. Fransız golcü, bu rekoru yakalaması için Ankara deplasmanında en az 2 gol atması lazım.Galatasaray, Gençlerbirliği maçı öncesinde cezalı futbolcu bulunmazken, Sofiane Feghouli ile Serdar Aziz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Feghouli ile Serdar, Gençlerbirliği karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.İki takım arasında oynanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Alper Ulusoy görev alacak. Cüneyt Çakır, sarı-kırmızılıların 43 mücadelesinde görev aldı. Galatasaray, söz konusu mücadelelerin 22'sini kazanırken, 10'unda berabere kaldı ve 11'inde mağlup oldu.