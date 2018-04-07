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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Sivasspor, Konya'ya iddialı gidiyor

    Sivasspor, Konyaya iddialı gidiyor
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefine bir adım daha yaklaşmayı arzuluyor.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

    Sivas ekibi, bugün öğleden sonra hava yoluyla Konya'ya hareket edecek.

    Ligde son maçını kazanarak 28. haftaya 41 puan ve averajla altıncı sırada giren kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-1 kazanmıştı.

    9 oyuncu sarı kart ceza sınırında
    Demir Grup Sivasspor'da Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde Arouna Kone, Robinho, Hakan Arslan, Carl Medjani, Delvin Ndinga, Paul Papp, Hakan Bilgiç, Auremir Dos Santos ve Thievy Bifouma sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Bu futbolcular yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 29. haftasındaki Fenerbahçe müsabakasında görev alamayacak.

    Sakatlıkları bulunan defans oyuncusu Ziya Erdal ve orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ise sağlık ekibinin vereceği rapor doğrultusunda kadroda yer bulabilecek.

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