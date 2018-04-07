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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Akhisarspor, Alanya deplasmanında

    Akhisarspor, Alanya deplasmanında
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'de 3 haftadır kazanamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, 28. hafta maçında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak.

    Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

    Ligde son galibiyetini Fenerbahçe deplasmanında 3-2'lik skorla alan yeşil-siyahlı ekip, Trabzonspor'a 3-1 yenildikten sonra Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Akhisarspor, geçen hafta konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybetti.

    Miguel Lopes'in cezalı olduğu yeşil-siyahlılarda Soner Aydoğdu'nun da sakatlığı bulunuyor.

    Süper Lig'de 28. haftaya Teleset Mobilya Akhisarspor 34 puan ve averajla 11., Aytemiz Alanyaspor ise 28 puan ve averajla 14. sırada girdi.

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