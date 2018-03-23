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    23 Mart 2018, Cuma

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tite'den Talisca ve Giuliano açıklaması

    Titeden Talisca ve Giuliano açıklaması
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    Tite, düzenlediği basın toplantısında Talisca ve Giuliano hakkında konuştu.

    Brezilya Teknik Direktörü Tite, Rusya ve Almanya ile oynanacak olan hazırlık maçları öncesi, düzenlediği basın toplantısında Talisca ve kadroya davet etmediği Giuliano hakkında konuştu.

    Beşiktaş'ta sergilediği başarılı performansın ardından Brezilya Milli Takımı'na seçilen Anderson Talisca, antrenmanlarda gösterdiği performansla dikkat çektiyor. Brezilya'nın Rusya ve Almanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edilen Talisca hakkında teknik direktör Tite önemli açıklamalarda bulundu.

    Tite yaptığı açıklamada, "Hem Willian Jose, hem de Talisca bu takımda ciddi farklılıklar yaratacaktır. İkisi de yetenekli oyuncular ve farklı karakter, farklı yeteneklere sahipler. Farklı tarzlarda oldukça formdalar ve kaliteliler. Talisca son bölgedeki etkisiyle, Willian Jose de golleriyle sonuca gidebiliyor."

    "Giuliano, Diego, Lucas Lima ve diğerlerine göre, takıma farklı durumlarda katkıda bulunabilirler. Son kararımı vermem ve Brezilya Milli Takımı için neyin daha önemli olduğunu belirlemem gerekiyor." şeklinde konuştu.

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