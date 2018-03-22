Sivassporda Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kendi sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlarını sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümünü minik taraftarlar da takip etti.

Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Koordinatif ısınma ile başlayan antrenman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması ile devam etti. Taktiksel çalışmaların yapıldığı antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Carl Medjani, Thievy Bifouma ve Delvin N'Dinga, sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve Ziya Erdal ile izinli olan Arouna Kone katılmadı.

Diğer yandan Vali Aydın Güçlü İlkokulu ile Celal Bayar Ortaokulu öğrencileri antrenman öncesi futbolcuları ile bir araya geldi. Futbolculara büyük ilgi gösteren minik Yiğidolar futbolculardan imza alarak hatıra fotoğrafı çektirdiler.