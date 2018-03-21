21 Mart 2018, Çarşamba
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Milli maçlar arasının ardından, ligin 27. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele 1 Nisan Pazar günü saat 19.00'da, 29. haftadaki Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı ise 15 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
G.Saray-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı
Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018
2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programı açıklandı.
31. haftada oynanacak ve şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi, 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Milli maçlar arasının ardından, ligin 27. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele 1 Nisan Pazar günü saat 19.00'da, 29. haftadaki Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı ise 15 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
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