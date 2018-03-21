G.Saray-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programı açıklandı.

31. haftada oynanacak ve şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi, 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Milli maçlar arasının ardından, ligin 27. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele 1 Nisan Pazar günü saat 19.00'da, 29. haftadaki Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı ise 15 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.



Karşılaşmaların programı şöyle: