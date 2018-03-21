Burak ve Gomis Avrupada ilk 10da

Bu sezon maç başına yakaladıkları gol ortalamasıyla dikkat çeken Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis ve Trabzonspor'dan Burak Yılmaz, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Neymar'ı geride bıraktı.

Süper Lig'de gol krallığında da zirvede olan Gomis, 25 maçta 25 golle maç başına 1 gol ortalamasıyla oynadı. Yine Trabzonspor'un en büyük gol umudu olan Burak Yılmaz da, 20 maçta 20 gol kaydederek maç başına 1 gol atma başarısı gösterdi.



Bu iki ismi Avrupa'nın 10 büyük liginde geçebilen tek futbolcu Benfica'lı Jonas oldu. Brezilyalı forvet 27 lig maçında attığı 31 golle maç başına 1.15'i bulan gol ortalamasına sahip oldu.



Sporting Lizbon oyuncusu Bas Dost'ta 23 maçta 23 golle bu istatistikte maç başına 1 gol ortalaması tutturmuş futbolcular arasına girdi.



Cristiano Ronaldo'nun 23 maçta 22 golle 0.96 gol ortalamasıyla girdiği tabloda Lionel Messi, 28 maçta 25 golle 0.89 maç başı gol ortalaması yakaladı. Neymar ise PSG formasıyla 20 maçta attığı 19 golle maç başına 0.95 gol ortalamasıyla oynadı.

İşte Avrupa'nın maç başına en çok gol atan futbolcuları: