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    19 Mart 2018, Pazartesi

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Marcelo formayı gösterdi, Marsilya'da olaylar çıktı!

    Marcelo formayı gösterdi, Marsilyada olaylar çıktı!
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    'un deplasmanda 'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın sonunda 'ın eski yıldızı , taraftarlara Lyon formasını gösterdi ve olaylar çıktı.

    ile 'nın karşı karşıya geldiği ve deplasman ekibinin 3-2 kazandığı mücadelenin ardından olaylar çıktı.

    Maçın sonunda Marsilya'nın stoper Rami ile 'ın eski yıldızı arasında bir tartışma çıktı.

    Marcelo, maç bitiminde tünele giderken Lyon formasını Marsilya tribünlerine gösterdi ve sonrasında tünelin girişinde oyuncular arasında kavga çıktı.

    Fransa basınında yer alan haberlerde, futbolcular arasındaki gerilimin tünelde de devam ettiği belirtildi.




    MAÇTA SONRA AÇIKLADI

    Marcelo, maçtan sonra yaptığı açıklamada "Formamı, bu sezon onlardan kaç puan aldığımızı hatırlatmak için gösterdim" ifadelerini kullandı.

    Lyon, sezonun ilk yarısındaki maçı da 2-0 kazanmıştı.

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