Sivasspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor, son olarak İstanbulspor'u çalıştıran teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ı takımın başına getirdiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de küme düşen ve gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor'da yeni teknik direktör belli oldu.

Kırmızı-beyazlılar, son olarak İstanbulspor çalıştıran teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ı takımın başına getirdi.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Osman Zeki Korkmaz İle Anlaşma Sağlandı

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya vardı.

2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Sivasspor'umuz, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaştı.

Teknik adamlık yolculuğunda genç yaşına rağmen önemli tecrübeler edinen Korkmaz'ın kulübümüze yeni bir heyecan ve dinamizm katacağına inanıyoruz.

Osman Zeki Korkmaz'a camiamıza hoş geldin diyor, kendisine Sivasspor'umuz ile başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.