Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor maçı CANLI (Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28. haftasında Hatayspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2025- 15:39