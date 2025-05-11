Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanacak maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 35. haftası oldukça kritik bir maça sahne oluyor.

Net Global Sivasspor evinde Sipay Bodrum FK'yı konuk ediyor.

Kümede kalma mücadelesi veren iki takımın bu mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE NET GLOBAL SİVASSPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI 11'LERİ:

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Moutossamy, Charisis, Tolga, Koita, Rodrigues, Manaj,

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Herelle, Ali, Cenk, Mohemmed, Fredy, Ahmet, Taylan, Puşcaş, Bardhi

NET GLOBAL SİVASSPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.