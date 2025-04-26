Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Net Global Sivasspor, sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri rakibini 2 golle mağlup etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Net Global Sivasspor, sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırladı.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede gülen taraf ev sahibi ekip oldu. Net Global Sivasspor, rakibini 2-0 mağlup ederek hanesine önemli bir üç puan yazdırdı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan Sivasspor, 62. dakikada Uros Radakovic'in kaydettiği golle öne geçti.

Kırmızı-beyazlılar, 75. dakikada sahneye çıkan Rey Manaj'ın golüyle farkı ikiye çıkararak rahatladı.

Bu sonucun ardından Net Global Sivasspor, puanını 34'e yükseltti. Onvo Antalyaspor ise 40 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor, güçlü rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Onvo Antalyaspor ise sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak.