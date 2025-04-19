Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Can Keleş, 34. dakikada Mamadou Fall ve 90+9. dakikada Aytaç Kara kaydetti. Net Global Sivasspor'un tek sayısı ise 84. dakikada Fode Koita'dan geldi.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Net Global Sivasspor VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Rey Manaj'ın şutunu Kasımpaşa kalecisi Gianniotis kurtardı. Sivas'ta Uğur Çiftçi dönen topu ağlara gönderdi fakat ceza sahasına erken girdiği için gol iptal edildi.

Bu karşılaşmayla birlikte Kasımpaşa 42 puana ve 8. sıraya yükseldi. Net Global Sivasspor ise 31 puanda kaldı ve 17. sıraya gerileyerek küme düşme hattından çıkamadı.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasını bay geçecek. Net Global Sivasspor ise sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak.