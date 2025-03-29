Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Net Global Sivasspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Maçta kazanan taraf 5-1'lik skorla kırmızı-beyazlılar oldu. Net Global Sivasspor'un galibiyet sayıları Rey Manaj (2), Garry Rodrigues, Bekir Turaç Böke ve Efkan Bekiroğlu'dan geldi. Adana Demirspor'un tek golünü ise Salih Kavrazlı kaydetti.
Bu sonuçla Net Global Sivasspor 30 puanla 15. sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise -2 puanla son sırada kaldı.
Net Global Sivasspor ligde gelecek hafta Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında Bellona Kayserispor'u ağırlayacak.