Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Çekişmeli mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla Atakaş Hatayspor oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 30. dakikada Bilal Boutobba, 55. dakikada Recep Burak Yılmaz ve 65. dakikada Guy-Marcelin Kilama'dan geldi. Konuk takımın gollerini ise 23. dakikada Fode Koita ve 58. dakikada Rey Manaj kaydetti.

Atakaş Hatayspor'da Francisco Calvo 78. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Atakaş Hatayspor ligde 19 puana yükseldi ve 18. sırada yer aldı. Net Global Sivasspor ise 27 puanda kaldı ve düşme hattındaki rakibi Sipay Bodrum FK'nın kazandığı haftada kritik bir kayıp yaşayarak 16. sırada yer aldı.

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor, Bellona Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Net Global Sivasspor ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.