Sivasspor Rey Manaj ile sözleşme yeniledi!

Sivasspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yiğidolar, transfer iddiaları ortaya atılan Rey Manaj için açıklama yaptı. Kırmızı beyazlı ekipten paylaşılan bilgiye göre, Arnavut futbolcunun sözleşmesi 1,5 yıl daha uzatıldığı belirtildi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

2023-2024 sezonu başında kadromuza kattığımız ve kısa sürede takımımızın önemli isimlerinden biri olan golcü futbolcumuz Rey Manaj ile 1,5 yıllık yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardık.

Başkanımız Bahattin Eken, Rey Manaj ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, mevcut sözleşmesinde bulunan "20 maç" maddesi kaldırılarak, oyuncumuzla 1,5 yıllık yeni bir anlaşma sağlanmıştır.

Başkanımız Bahattin Eken, yeni sözleşme sürecine ilişkin resmi sitemize yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Rey Manaj, sadece attığı gollerle değil, sahadaki mücadeleci ruhuyla da Sivasspor camiasının sevgisini kazandı. Onunla birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tam. Taraftarımızın desteğiyle Manaj'ın formamızı daha büyük zaferlere taşıyacağına eminim." dedi.

Bu yeni anlaşmanın hem Rey Manaj hem de Net Global Sivasspor'umuz için hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun kırmızı-beyazlı formamız altında nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz.