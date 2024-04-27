Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Sivasspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Sivasspor: Nikolic, Poungouras, Appindangoye, Camara, Murat, İnbrahim, Charisis, Ziya, Turgunboev, N'Jie, Manaj.
Konyaspor: Slowik, Ahmet, Damjanovic, Adil, Guilherme, Soner, NZonzi, Ndao, Cicaldau, Prip, Cikalleshi.
SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Konyaspor maçı 27 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.