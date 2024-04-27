Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Sivasspor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Sivasspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Sivasspor: Nikolic, Poungouras, Appindangoye, Camara, Murat, İnbrahim, Charisis, Ziya, Turgunboev, N'Jie, Manaj.

Konyaspor: Slowik, Ahmet, Damjanovic, Adil, Guilherme, Soner, NZonzi, Ndao, Cicaldau, Prip, Cikalleshi.

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Konyaspor maçı 27 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.