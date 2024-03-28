Sivasspor milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada 3. lig ekiplerinden Sivas Dört Eylül Futbol ile hazırlık maçında karşılaştı.
Sivasspor Tesisleri'nde oynanan mücadeleden Yiğidolar 3-0 galibiyetle ayrıldı.
Teknik Direktör Bülent Uygun maça; Dorde Nikolic, Alaaddin Okumuş, Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa, Yusuf Çağlar Kefkir, Erdem Güleç, Mijo Caktas, Kerem Atakan Kesgin, Burak Kapacak, Emre Gökay, Clinton N'jie 11'iyle başladı.
Yedeklerde Serkan Kaan Sarman, Mustafa Özbay, TalhaŞeker, Sabri Çakır, Arda Karaca, Sinan Kaya, Efe Şanlı ve Oğuzhan Aksoy yer aldı.
Sivasspor'un gollerini 9. dakikada Emre Gökay, 63. dakikada penaltıdan Clinton N'jie ve 67. dakikada Alaaddin Okumuş kaydetti.
Yiğidolar dün oynadığı hazırlık maçında ise Tokat Belediye Plevnespor'u 6-1 yenmişti.