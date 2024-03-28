EMS Yapı Sivasspor 3 - 0 Sivas Dört Eylül Futbol (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hazırlık maçı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, milli maçlar sebebiyle verilen arada Sivas Dört Eylül Futbol ile hazırlık karşılaşması yaptı. EMS Yapı Sivasspor rakibi 3 golle geçti. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2024- 19:15