Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, hazırlık karşılaşmasında Tokat Belediye Plevnespor ile karşılaştı. Yiğidolar, rakibini 6-1 mağlup etti. İşte detaylar...

Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştığı Tokat Belediye Plevnespor'u 6-1'lik skorla mağlup etti.

Sivasspor, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada TFF 3. Lig ekiplerinden Tokat Belediye Plevnespor ile hazırlık maçında karşılaştı.

Sivasspor Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Gürcan Hasova yönetirken, yardımcılıklarını ise Mehmet Duran ve Hasan Bostan yaptı. Dördüncü hakem olarak ise Egemen Artun görev aldı. Yiğidolar, müsabakadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Teknik Direktör Bülent Uygun maça; Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Achilleas Poungouras, Camara, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ, Charisis, Kvet, Menig, Emrah Başsan ve Koita 11'iyle başladı. Yedeklerde Hüseyin Arslan, Mustafa Özbay, Yusuf Çağlar Kefkir, Talha Şeker, Sabri Çakır, Arda Karaca, Sinan Kaya ve Efe Şanlı yer aldı.

Kırmızı-beyazlı takımın gollerini 28. dakikada Emrah Başsan, 37. ve 73. dakikada Fode Koita, 41. dakikada Uğur Çiftçi, 61. dakikada Poungouras ve 83. dakikada Sinan Kaya atarken, Tokat Belediye Plevnespor'un golünü ise 30. dakikada Eren Kaya kaydetti.

Yiğidolar, yarın saat 16.00'da ikinci hazırlık maçında kulüp tesislerinde Sivas Dört Eylül Futbol ile karşılaşacak.