Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'a ziyaretlerde bulundu.
Havaalanında gerçekleştirilen programda Erdoğan'a Sivasspor heyeti de eşlik etti.
Sonrasında ise Başkan Erdoğan'a 58 numaralı Sivasspor forması hediye edildi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tarihi şehir meydanında vatandaşlara hitap etmek üzere ilimize geldi. Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'nda gerçekleştirilen karşılama programında; Başkanımız Mecnun Otyakmaz, Başkan vekilimiz Bahattin Eken, Teknik Direktörümüz Bülent… pic.twitter.com/tnNVmiZMUD— EMS Yapı Sivasspor (@Sivasspor) March 5, 2024