EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, perşembe günü Galatasaray ile oynayacakları erteleme maçına ilişkin, "Yiğidomuza yakışır bir şekilde, taraftarımızın desteğiyle, alnımızın akıyla, Allah'ın izniyle inşallah kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında 11 Ocak Perşembe günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Bülent Uygun, öncelikle ziyarete gelen Şehit aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Dayanışma Derneği Sivas Şubesi'ne teşekkür ederek, "Bugün bizim için çok önemli bir gün oldu. Ülkemizin kahramanlarını yetiştiren anne, babaları ve onların çocuklarıyla birlikte olduk. Onların sevgisine maruz kaldık. Bu bizim için çok önemli. Onlar bizim baş tacımız. Onlar bizim her şeyimiz, bu vatanın gerçek kahramanları. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Dünyada yaşanan savaşların da bir an önce durmasını, ülkemizin de refahı, huzuru mutluluğumuz adına da Allah'tan niyaz ediyorum" cümlelerine yer verdi.

"KAYSERİ'Yİ 3-1 YENMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADIK"

Süper Lig'in 19. haftasında 3-1 kazandıkları Kayserispor maçını değerlendiren Uygun, "Kayserispor gibi güçlü bir takım gerçekten, oyun anlayışıyla çok özel bir takımı deplasmanda 3-1 yenmenin mutluluğunu yaşadık. Taraftarımıza armağan etmiştik. Onlardan şimdi beklentimiz, malum kombinelerimiz şu anda satışta ve yalnızca bin tane kombine satılmış durumda. Kalan kombinelerin hepsini almaları ve bir an önce tribündeki gerçek sahibi olarak yerlerini almalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"YİĞİDOMUZA YAKIŞIR ŞEKİLDE OYNAYACAĞIZ"

Tecrübeli teknik adam, perşembe günü Galatasaray ile oynayacakları müsabaka hakkında ise, "Galatasaray takımına gelince de şu anda ligi iki takım forse ediyor ve bunların arasındaki hücumsal formatta ve topa hükmetme anlamında en iyi takımlardan bir tanesine karşı oynayacağız. Eksiklerimiz var. Birçok sakatlığımız var. Hastalıklarımız var ve sakatlıktan çıkıp antrenman yönünden hazır olmayan arkadaşlarımız var ama kim olmazsa olmasın ya da ne olursa olsun biz Sivasspor olarak sahadaki duruşumuz, oyun anlayışımız, oyun felsefemiz, kazanma adına sahadaki mücadelemizle yerimizi alacağız. Yiğidomuza yakışır bir şekilde, taraftarımızın desteğiyle, alnımızın akıyla, Allah'ın izniyle inşallah kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.

"HAKEMİN KARDEŞLERİMİZİN PROFESYONEL OLMASINI SAĞLAYAN ANTRENÖR BENİM"

Bir gazetecinin, 'Galatasaray maçı Sivasspor için ayrı bir önem taşıyor. Geçen sene Türk futbol tarihine geçen ofsaytımsı bir gol hikayesi var. Maça ayrı bir duyguyla mı çıkılacak?' şeklindeki sorusuna Bülent Uygun, "Hatalara bakarak, hatalarla beslenmeyi sevmem. Ama ülkemizdeki yıllardan beri proje söyleyen, proje anlatan, olması gerekeni anlatan, yapılması gerekeni anlatan bir insanım. Kimilerinin bir şekilde hoşuna gitmiyor. Çünkü doğruları söylemek mi hoşuna gitmiyor ya da bizim söylediklerimizin mi hoşuna gitmiyor, bunu da bilmiyorum. Bazıları futbolun içerisinde kalalım durumunda, futbolun paydaşlarıdır hakemlerimiz. Bizim en önemli unsurlarımızdır. Baş tacımız taraftardır. Hakemler, futbolcular, antrenörler bu işin baş mimarlarıdır. Dolayısıyla herkesin sorunlarını çözmek gerekiyor. Ama aynı hatayı yıllardan beri yapmak ve ortaya koymaktan yorulmayan bir sistem var. Bu sistemi kim yapıyor bilmiyorum. Kim nasıl dizayn ediyor onu da bilmiyorum. O zamanlar bir hata olmuştur. Kişiler hata yapar. Kurumların bir suçu olmaz. Hakemin kardeşlerimizin Türkiye'de profesyonel olmasını sağlayan antrenör benim. Onların profesyonel olup, bugün 150 bin lira maaş almasını sağlayan teknik direktör benim. Niye, onlar daha iyi yönetilsin, iyi analiz yapsın. Gerçekten hakim gibi maça hakim olsunlar. Adaletli olsunlar, gördüğünü çalıp kimseyi kimseye ezdirmeden, doğru maç yönetsinler diye. Onu mücadele etsinler. Ben Türk futbolunun iyiliği, gençlerimizin geleceği için mücadele etmeye devam edeceğim. Maçımız her rakip bizim için çok önemli. Her rakip birbirinden daha zor. Eksikliklerimizi hissettirmeden sahada kendi adımıza çıkıp kazanmak adına her şeyimizi vereceğiz" yanıtını verdi.

"NE YAZDIN RAPORUNA YA DA NE GÖSTERDİN?"

Kayserispor maçında Rey Manaj'ın gördüğü sarı kartı değerlendiren 52 yaşındaki teknik direktör, "İtiraz o zamanki süreci anlatmak adına söylemiştim. Çünkü niye, seyirci oradan yüzlerce su atıyor. Penaltı atacak. Adamın başında herkes üşüşmüş. Sen, 'tahrik ediyorsun' diyor. Zaten hakemle ilgili konuşmaya gerek yok. İzleyenler biliyordur onu. Hakem de kendini iyi görmesi lazım. Sen hakimsin. Dolayısıyla adalet dağıtansın. Orada, saha içerisinde doğru olmayan bir şeyler var. Bizim futbolcuya sarı kart gösteriyorsun. Ne yazdın raporuna ya da ne gösterdin? O da tartışılır. Dolayısıyla düzelmesi gereken birçok konu var. Haybeden takımımızın en golcüsünü kaybettik" cümlelerine yer verdi.

"TAKIMDAN AYRILACAKLAR VAR"

Bülent Uygun, Samu Saiz'in takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberlerle ilgili de şunları dile getirdi:

"Ben yönetime herhangi bir rapor sunmadım. Bu konuyla alakalı yönetimimiz zaten kendi değerlendirmelerini bu konularda yapar. Bu konular benim çok ilgi alanıma girmiyor. Ben sadece takımımızın prensipleri doğrultusunda, takım sistemi doğrultusunda yapılması gerekenleri, alınması gereken transfer politikasıyla eksiklerimizi anlatacağım. Bütün fedakarlığı yapacak olan yönetimimizdir. 4-5 transfer istiyoruz. Eksiklerimiz var. Takımdan belki ayrılacaklar var. Ama bunları özellikle Samsun maçından sonra masaya yatırıp bu konuyla ilgili kararımızı hep beraber vereceğiz."

"DELİKANLI HAKEM İSTİYORUZ"

Sivasspor - Galatasaray maçına hakem Zorbay Küçük'ün atanmasıyla alakalı görüşlerini bildiren kırmızı-beyazlıların teknik direktörü, "Adil, hakkaniyetli, gördüğünü çalan, cesur, delikanlı hakem istiyoruz. Tüm Türkiye bunu istiyor. Gördüğünü verecek, hakimsiniz. Sonucunda Sivasspor'un hakkını da kimseye zaten yedirme yönetimimiz. Biz de sahada kimsenin hakkımızı yemesini istemiyoruz. Çıkacağız, futbol adına güzellikler yapacağız. Korkaklar asla kazanamaz. Dolayısıyla herkes cesurca maçını yönetecek. Esaretlerini kıracaklar. Çünkü arada bir C harfi var. Cesaretleriyle kendi camialarının karakterlerini sahaya yansıtacaklar. Yoksa onlar da bir ömür boyu bu şekilde eleştirilmeye, bir sürü şekilde de cezalandırılmaya mahkum kalacak" diye konuştu.

ŞEHİT AİLELERİNDEN MORAL ZİYARETİ

Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Dayanışma Derneği Sivas Şubesi, antrenman öncesi Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve futbolcularla bir araya gelerek çiçek ile baklava ikram etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Teknik Direktör Bülent Uygun ise idmanın bir bölümüne çocukları da dahil ederek koşu yaptırdı.

ÇALIŞMALAR TAM GAZ SÜRÜYOR

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, denge çalışmalarıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç oynadı. Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.