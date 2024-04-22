EMS Yapı Sivasspor 2- 2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'un konuğu oldu. Müsabaka, her iki takımında karşılıklı attığı gollerle 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2024- 22:06 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024- 22:13