Sivasspor'un genç yıldızı Yunus Emre Konak ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Son dakika transfer haberi: Sivasspor'un başarılı genç yıldızı Yunus Emre Konak'ın yeni adresi belli oluyor. Genç futbolcu İngiltere yolcusu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
MAHMUD ÇAPUTLU| Sivasspor Haberleri
Yayın Tarihi: 04.01.2024- 18:37
Yunus Emre, gösterdiği başarılı performans ile birçok Avrupa takımını peşine taktığı biliniyordu.
Genç yıldızın yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...