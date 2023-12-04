Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Servet Çetin, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÇETİN'İN AÇIKLAMALARI:

Oyun oynamamız gerekiyor. Çok fazla geriye yaslanmamak gerekiyor. Bunu çok konuştuk, anlattık. Mümkün olduğunca ileride karşılamayı ve özgüvenli olmayı düşünüyoruz. Özellikle geriden oynamamız gerektiğini söyledik, çalıştık. Özgüvenli olursak rakibi zorlayacağımızı düşünüyoruz.

"KEŞKE FENERBAHÇE KAZANSAYDI..."

Bizim şanssızlığımız... Keşke 5-0 kazanıp gelseydi Fenerbahçe. Bizim ülkemizin takımı, keşke kazansaydı. Keşke bu maça moralle gelselerdi. Şimdi bu maça reaksiyon olarak bakacaklar. Ligde iyi gidiyorlar, iyi gidişatı sürdürme açısından bu maç önemli oldu onlar açısından. Bu handikap oldu bizim için. Futbol bu. Ummadığınız takımlara yenilebiliyorsunuz. Fenerbahçe'nin farklı yenilmesi iyi olmadı. Şimdi daha motive olacaklardır. Biz de bunun bilincindeyiz.