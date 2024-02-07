Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Konyaspor, son 16 turunda kozlarını paylaşacak. BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. A Spor'da canlı yayınlanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Konyaspor son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Konyaspor maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 14:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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