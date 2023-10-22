Sivasspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki oynanacak maç, saat 13.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.