Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Sivasspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Sivasspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki oynanacak maç, saat 13.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.