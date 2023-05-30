Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta müsabakasında Sivasspor sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Sivasspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Konyaspor maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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