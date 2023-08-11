Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, sözleşmesi sona eren Aaron Appindangoye ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.



Sivasspor, 2022-2023 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren Aaron Appindangoye ile 1 yıllığına yeniden anlaşmaya vardı. Appindangoye, kulüp tesislerinde Başkan Vekili Bahattin Eken'in katılımıyla kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı.

