Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, sözleşmesi sona eren Aaron Appindangoye ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Sivasspor, 2022-2023 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren Aaron Appindangoye ile 1 yıllığına yeniden anlaşmaya vardı. Appindangoye, kulüp tesislerinde Başkan Vekili Bahattin Eken'in katılımıyla kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı.
TRANSFER HABERİ: Aaron Appindangoye 1 yıl daha Sivasspor'da!
Süper Lig takımlarından Sivasspor, sözleşmesi sona eren Aaron Appindangoye ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 11.08.2023- 18:01
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, sözleşmesi sona eren Aaron Appindangoye ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.