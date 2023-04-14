Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanda bitexen Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi şehre giden Sivasspor'da Leke James ve Uğur Çiftçi kafilede yer almadı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor'un konuğu olacak olan Sivasspor, Giresun'a gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında pazar günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 22 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak, Giresun'a hareket etti.

Kırmızı-beyazlılar, yarın Giresun'da gerçekleştireceği antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Sivasspor kafilesinde sakatlıkları bulunan Uğur Çiftçi ile Leke James yer almadı.

Giresunspor ile Sivasspor 16 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Sivasspor kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Isaac Cofie, Kader Keita, Erdoğan Yeşilyurt, Clinton N'Jie, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Charis Charisis, Ahmed Musa, Emre Gökay, Samuel Saiz, Mustapha Yatabare, Jordy Caicedo."