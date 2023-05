Galatasaray Sivasspor maçı sonrası Rıza Çalımbay konuştu. Çlaımbay, "Takımdaki 4'üncü senem. 3 sene üstü üste Avrupa, lig ve kupayı beraber götürmeye çalıştık. Kadro yetersiz olduğu zaman, sakatlar olduğu zaman sıkıntılar yaşıyorsunuz. Yine de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Sivasspor deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İlk yarıda maça tam adapte olamadıklarını, Galatasaray'ın taraftar baskını arkasına alarak kendilerine baskı kurup, golü bulduğunu belirten Çalımbay, "Mücadele istediğimiz gibi bitmedi. Karşımızdaki takım mükemmel bir hava yakalamış, taraftarıyla bütünleşmiş bir takım. Zaten bütünleşme olduğu zaman çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Maça eksik geldik. Onun için de sıkıntılı bir maç oldu. İlk yarı belki tam adapte olamadık. Taraftarın da baskısıyla Galatasaray bize baskı kurdu ve golü de attı. İkinci yarı değişikliklerimizi de yaptık. Kolay gol geldik. İstediğimiz şekilde maçı bitiremedik. Takımdaki 4'üncü senem. 3 sene üstü üste Avrupa, lig ve kupayı beraber götürmeye çalıştık. Kadro yetersiz olduğu zaman, sakatlar olduğu zaman sıkıntılar yaşıyorsunuz. Yine de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Bazı arkadaşları da korumaya çalıştık. Biz eğer ligde rahat olsaydık, bu maç öyle bitmezdi. Daha değişik maç olurdu. 3 yerde olduğunuz zaman bazı sıkıntılar oluyor" ifadelerini kullandı.



"HEDEF OLURSA TABİİ Kİ DEVAM EDERİM. HEDEF OLMAZSA, DEVAM ETMEK DOĞRU OLMAZ"



Takımdaki geleceğiyle ilgili gelen bir soruya, tecrübeli teknik adam şöyle cevap verdi:



"Kendim Sivaslıyım. Çalıştığım süre içerisinde Sivas'a çok güzel şeyler de yaptım. Eğer ortam iyi olursa, hedef olursa tabii ki devam ederim. Hedef olmazsa, istediğim şeyler olmazsa devam etmek doğru olmaz"