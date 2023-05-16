Sivasspor 1-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU - ÖZET
Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada konuk ekip Kasımpaşa rakibini 2-1 mağlup etti.
Sivasspor Haberleri
Yayın Tarihi: 16.05.2023- 20:30 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023- 20:30
Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada konuk ekip Kasımpaşa rakibini 2-1 mağlup etti.
Kasımpaşa'nın gollerini Ouannes ve Fall kaydetti.
Sivasspor'un tek golü Emre'den geldi.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 37 yaparken, Sivasspor 37 puanda kaldı.