Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor, evinde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Mücadeleden sonra Yiğidoların teknik direktörü Rıza Çalımbay, kalecisi Ali Şaşal'ı eleştirdi.

İŞTE ÇALIMBAY'IN SÖZLERİ:

Maça çok iyi başladık ama çok kötü goller yedik. Hele yediğimiz ilk gol... Valencia'nın pozisyonunda Ali de sakatlandı ama çıkmadı. Ağrılı ağrılı oynadı, devre arasında 'ayağım kötü' dedi çıktı. Orada profesyonelce davranması lazımdı.

1-0 ya da 2-0'ı telafi ederdik ama istediklerimizi yapamadık. İkinci yarı zaten tek kale maç oldu. En çok üzüldüğüm şey inanılmaz top kayıplarıyla oynadık." ifadelerini kullandı.