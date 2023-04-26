Sivasspor'da İsmail Kartal sesleri!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da gelecek sezon Rıza Çalımbay takımın başında olmayacak. Yiğidolar bu noktada göre daha önce Sivasspor'u Süper Lig'e çıkaran İsmail Kartal'ı getirme kararı aldı.

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2023- 13:57