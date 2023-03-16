FIORENTINA SİVASSPOR CANLI İZLE 📺| Fiorentina - Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Sivasspor-Fiorentina 11'ler

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, İtalya Serie A devi Fiorentina ile son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya geliyor. İlk maçı İtalya'da 1-0 kaybeden Yiğidolar, sahasında avantajlı skoru bularak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2023- 19:18 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023- 20:37