Sivasspor'un 30. Avrupa maçı!

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak. Kırmızı-beyazlılar bu mücadeleyle birlikte Avrupa'da 30. kez sahneye çıkacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Fiorentina'yı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 30. mücadelesine çıkacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağ'dan Nikola Dabanovic yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Sivas ekibi, son maçında deplasmanda Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak 11 puanla grubu lider tamamladı ve son 16 turunda İtalyan ekip Fiorentina ile eşleşti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Fiorentina ile deplasmanda yaptığı ilk maçta 1-0 yenildi.

SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ

Avrupa kupalarında daha önce 29 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 15 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 51 gole engel olamadı.

Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 29 maçın performans tablosu şöyle: